У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30−40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра — результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери», — сказал собеседник агентства.