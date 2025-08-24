«Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра — результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери», — сказал собеседник агентства.
У ВСУ не хватает ресурсов на Сумском направлении
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет 30−40%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.