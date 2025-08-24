Ричмонд
В Ленобласти при падении обломков БПЛА возникло возгорание в порту Усть-Луге

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над портом Усть-Луга в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 24 августа, уничтожили 46 беспилотников украинской армии над портом Усть-Луга. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив, что по предварительным данным пострадавших нет.

«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА», — сообщил глава региона.

Дрозденко уточнил, что обломки беспилотника привели к возгоранию на терминале «Новатэк». «На тушении пожара работают пожарные и МЧС», — отметил он.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех беспилотников в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили, что вечером в субботу, 23 августа, военные украинской армии пытались атаковать объекты на территории одиннадцати российских регионов. Всего средства противовоздушной обороны тогда сбили 57 БПЛА.

