Командир бригады ВСУ, несущей потери под Харьковом, уехал на празднование

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) во время рейда в одном из ночных клубов в Харькове встретили экс-командира 127-й бригады теробороны подполковника Дмитрия Ярошенко. Военнослужащий громко кричал и угрожал военкомам, которые решили задержать его.