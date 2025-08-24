Командир бригады ВСУ, несущей потери под Харьковом, уехал на празднование

Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны бригады ВСУ майор Олег Черкашин уехал на празднование в Харьков, пока его подразделение несёт потери на передовой, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Его подчинённые сейчас находятся на волчанском направлении. По данным авторов публикации, Черкашина видели на мероприятих по случаю дня города.
Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) во время рейда в одном из ночных клубов в Харькове встретили экс-командира 127-й бригады теробороны подполковника Дмитрия Ярошенко. Военнослужащий громко кричал и угрожал военкомам, которые решили задержать его.