Командира несущей потери бригады ВСУ Черкашина заметили на празднике

Командир несущий серьезные потери у Волчанска 127-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Харькове. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на российские силовые структуры.