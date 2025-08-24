Командир несущий серьезные потери у Волчанска 127-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Харькове. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на российские силовые структуры.
«В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор… замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — сказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России в лесу к западу от Синельникова, преодолев сопротивление украинской армии, продвинулись вперед, захватив опорный пункт 127-й бригады ВСУ.
Днем ранее, 23 августа, глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал ситуацию около Волчанска, отметив, что ВС России часто срывают ротацию украинских войск, препятствуя пополнению их резервов и подвозу боеприпасов. Кроме того, российская армия приблизилась к окраинам Купянска в Харьковской области.