Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин готов отдать Киеву две системы Patriot, но только при гарантиях, что США восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В июле он сообщил, что договоренности с Вашингтоном включают поставку пяти систем.