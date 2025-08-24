ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске

«Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется», — написал Хинштейн в Telegram-канале.