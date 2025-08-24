ВС РФ освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области

По информации ведомства, также военные «Центра» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР).