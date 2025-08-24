Ричмонд
ВС РФ освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, также военные «Центра» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника составили до 420 боевиков, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. ВС РФ были уничтожены два склада боеприпасов противника.

23 августа подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Среднее, а военные Южной группировки войск — Клебан-Бык в ДНР.

