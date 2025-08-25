Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о своей гибели

Как рассказали российские бойцы, перед ними стояла задача — разведать путь. Они предложили командиру использовать американский флаг, чтобы «позлить» противника.
«Очень хороший (БТР. — RT). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдёт», — сказал военный, оценивая трофейную бронемашину.
Ролик с приветом от бойцов опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Все живы, здоровы. Ещё раз с удовольствием показали свой трофей», — отметила она в посте в Telegram-канале.
Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка передали военкору RT Владу Андрице кадры затрофеенного американского БТР М113.
Кадры вызвали резонанс в сети и в СМИ.
Французский канал TF1 обвинил RT в том, что ролик с трофейным американским БТР якобы является ИИ-фейком. RT опубликовал другие кадры с этой же бронемашиной на фронте.
ИИ-бот Grok подтвердил подлинность видео RT.
На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом: «Вау».
В свою очередь, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это «максимальная наглость».