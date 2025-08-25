Ричмонд
Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о своей гибели

Экипаж трофейного БТР, который ехал в зоне СВО под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели и передал привет всем западным СМИ, называвшим ролик с бронемашиной ИИ-фейком.

Как рассказали российские бойцы, перед ними стояла задача — разведать путь. Они предложили командиру использовать американский флаг, чтобы «позлить» противника.

«Очень хороший (БТР. — RT). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдёт», — сказал военный, оценивая трофейную бронемашину.

Ролик с приветом от бойцов опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Все живы, здоровы. Ещё раз с удовольствием показали свой трофей», — отметила она в посте в Telegram-канале.

Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка передали военкору RT Владу Андрице кадры затрофеенного американского БТР М113.

Кадры вызвали резонанс в сети и в СМИ.

Французский канал TF1 обвинил RT в том, что ролик с трофейным американским БТР якобы является ИИ-фейком. RT опубликовал другие кадры с этой же бронемашиной на фронте.

ИИ-бот Grok подтвердил подлинность видео RT.

На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом: «Вау».

В свою очередь, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это «максимальная наглость».

Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
