Российская армия за прошедшую неделю нанесла серьезный удар по месту сосредоточения боевиков ВСУ возле Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
По его словам, за прошедшую неделю российской армии удалось улучшить собственные позиции сразу в нескольких районах. В том числе, возле населенных пунктов Родинское и Белицкое. Там ВС РФ продолжают добиваться поставленных целей, несмотря на постоянные попытки ВСУ контратаковать и переброску Киевом дополнительных подразделений.
«На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском», — добавил Пушилин.
Не менее удачно ситуация для российской армии сложилась в Запорожской области. Там ВС РФ недавно сорвали массовую атаку беспилотников ВСУ. Дроны были попросту перехвачены и уничтожены. А затем российская армия ударила по пехоте противника, ротацию которой пытались прикрыть теми самыми беспилотниками.