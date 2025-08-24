Пушилин: ВС России за неделю нанесли серьезный удар по ВСУ у Красноармейска

Не менее удачно ситуация для российской армии сложилась в Запорожской области. Там ВС РФ недавно сорвали массовую атаку беспилотников ВСУ. Дроны были попросту перехвачены и уничтожены. А затем российская армия ударила по пехоте противника, ротацию которой пытались прикрыть теми самыми беспилотниками.