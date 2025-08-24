Ричмонд
Минобороны: За три часа над регионами РФ сбиты семь украинских беспилотников

Российские системы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать дронами ряд российских регионов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи беспилотников цели на территории Российской Федерации вечером в воскресенье 24 августа. Российские силы ПВО отразили атаку и сбили семь БПЛА в течение трёх часов. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

