Минобороны: За три часа над регионами РФ сбиты семь украинских беспилотников

Украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи беспилотников цели на территории Российской Федерации вечером в воскресенье 24 августа. Российские силы ПВО отразили атаку и сбили семь БПЛА в течение трёх часов. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
