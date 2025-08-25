Кошкович: ЕС и Киев будут предупреждены о прекращении конфликта в ближайшие дни

Вашингтон в ближайшее время сделает Киеву и Евросоюзу последнее предупреждение о необходимости завершить украинский конфликт, а после этого может закрыть доступ к разведданным. Такой прогноз сделал геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.