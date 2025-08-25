Кошкович: ЕС и Киев будут предупреждены о прекращении конфликта в ближайшие дни

Вашингтон в ближайшее время сделает Киеву и Евросоюзу последнее предупреждение о необходимости завершить украинский конфликт, а после этого может закрыть доступ к разведданным. Такой прогноз сделал геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.
«Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей», — написал Кошкович в социальной сети Х, добавив, что пользоваться системой Starlink Украина будет на рыночной основе.
Ранее сообщалось, что США перестали делиться разведданными по Украине с западными партнерами из альянса «Пять глаз», в который входят, кроме Штатов, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Тем временем российские военные лишают связи ВСУ. О том, как Киев потерял девять станций Starlink в зоне группировки Восток за сутки, читайте здесь на KP.RU.