Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкович: ЕС и Киев будут предупреждены о прекращении конфликта в ближайшие дни

Аналитик Кошкович назвал лишение разведданных рычагом давления США на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон в ближайшее время сделает Киеву и Евросоюзу последнее предупреждение о необходимости завершить украинский конфликт, а после этого может закрыть доступ к разведданным. Такой прогноз сделал геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович.

«Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей», — написал Кошкович в социальной сети Х, добавив, что пользоваться системой Starlink Украина будет на рыночной основе.

Ранее сообщалось, что США перестали делиться разведданными по Украине с западными партнерами из альянса «Пять глаз», в который входят, кроме Штатов, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Тем временем российские военные лишают связи ВСУ. О том, как Киев потерял девять станций Starlink в зоне группировки Восток за сутки, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше