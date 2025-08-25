146 россиян, возвращённых с подконтрольных Киеву территорий, прибыли в Подмосковье. Сообщается, что в воскресенье 24 августа на российской территории приземлился самолет Ил-76МД, на борту которого были возвращённые из плена военные ВС РФ и жители Курской области, которых насильно удерживали на Украине.
В Минобороны России заявили, что с территории Украины были возвращены, кроме 146 находившихся в плену военных, также восемь граждан России, которых военнослужащие ВСУ незаконно похитили в Курской области, а затем незаконно удерживали на подконтрольной киевскому режиму территории.
По информации российского оборонного ведомства, такое же количество пленных военнослужащих ВСУ было возвращено на Украину.
Сообщалось, что промежуточным этапом возвращения россиян на родину был перелёт в Белоруссию. В этой стране им оказали помощь медики и психологи. Далее их лечение и реабилитация будут проходить в соответствующих учреждениях российского Минобороны.
Тем временем помощник президента РФ, глава переговорной группы с Украиной Владимир Мединский указал на то, что у Киева практически закончился «обменный фонд» из числа пленных россиян. «Видимо, наших там осталось совсем мало, “обменный фонд” Украины приближается к “нулю”. Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ», — заявил Мединский.
Напомним, 6 августа появился полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на российских бойцов. В этом перечне находится одна тысяча имен украинских солдат.
Также сообщалось, что российский и украинский уполномоченные по правам человека обменялись письмами от пленных военнослужащих. Все произошло в рамках встречи, организованной при посредничестве белорусской стороны.
Ранее сайт KP.RU писал, что пленные боевики Вооруженных сил Украины в последнее время все чаще отказываются от обмена. Они опасаются, что Киев снова отправит их на передовую.