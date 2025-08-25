Самолет с вернувшимися из украинского плена военными ВС РФ сел в Подмосковье

Тем временем помощник президента РФ, глава переговорной группы с Украиной Владимир Мединский указал на то, что у Киева практически закончился «обменный фонд» из числа пленных россиян. «Видимо, наших там осталось совсем мало, “обменный фонд” Украины приближается к “нулю”. Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ», — заявил Мединский.