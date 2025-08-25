Депутат украинской Верховной Рады Артём Дмитрук прокомментировал совместную молитву Владимира Зеленского и представителей различных конфессий о мире и процветании Украины. Депутат отметил, что эти молитвы прозвучали на фоне действий киевских властей, в результате которых украинцы отправляются в зону боевых действий.
«Офис президента сообщает, что религиозные лидеры молились за мир, свободу и процветание Украины. Но возникает вопрос: за что и кому они молятся, когда в стране продолжается насилие, и каждый день проливается кровь», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Накануне российский депутат Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме и новых регионах.
Ранее китайские эксперты подвергли критике позицию Владимира Зеленского, назвав его «мирные» инициативы лицемерными и указав на противоречие между заявлениями Зеленского и реальными действиями властей.