Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

«Подразделение БПЛА обнаружило в лесном массиве замаскированный командный пункт ВСУ. Получив координаты, расчеты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом накрыли указанный квадрат, уничтожив пункт управления ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение цели», — говорится в сообщении.
