В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку

По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.