В Минобороны рассказали, как ВС России освобождали Новогиоргиевку

В среду, 20 августа, Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ «Восток».
«На этот раз у нас в основном пешие группы были. Не было ни мотоциклов, ни техники. Пешком всегда наиболее удобно, и маневреннее, и безопаснее… Около 15 километров», — сказал боец.
По его словам, перед подразделениями ВС РФ стояла задача подойти к Новогеоргиевке максимально близко для того, чтобы направить артиллерию на противника и обеспечить коридор для другой роты, после чего перейти к штурму. Для выполнения этой задачи бойцам дали от двух до трех недель.