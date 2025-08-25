Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области

«Они (ВСУ — ред.) в основном хотят брать нахрапом. Используя пикапы, легкобронированную технику, и (пытаются — ред.) быстро сблизиться с нами. Это нам на руку. Сразу используются противотанковые средства», — сказал боец.
Он добавил, что бойцы ВС РФ всегда готовы к возможным контратакам со стороны противника. Для этого создается несколько огневых позиций, а также ряд запасных огневых точек. Также готовятся укрепления для быстрого уничтожения техники противника в случае возможной контратаки.
В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ «Восток».