Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки противотанковыми средствами, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Шома».

Источник: © РИА Новости

«Они (ВСУ — ред.) в основном хотят брать нахрапом. Используя пикапы, легкобронированную технику, и (пытаются — ред.) быстро сблизиться с нами. Это нам на руку. Сразу используются противотанковые средства», — сказал боец.

Он добавил, что бойцы ВС РФ всегда готовы к возможным контратакам со стороны противника. Для этого создается несколько огневых позиций, а также ряд запасных огневых точек. Также готовятся укрепления для быстрого уничтожения техники противника в случае возможной контратаки.

В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ «Восток».