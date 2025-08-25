Ричмонд
Анохин: В Смоленской области подавлены и сбиты семь БПЛА

Российские силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на Смоленскую область.

Источник: Комсомольская правда

Смоленская область стала объектом атаки украинских беспилотных аппаратов в ночь на воскресенье 25 августа, но российские силы ПВО предотвратили атаку, подавив и сбив семь БПЛА. Об этом информировал губернатор Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты 7 беспилотников противника», — написал он в Telegram-канале.

По словам Анохина, люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.

Губернатор напомнил жителям региона о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе ПВО и РЭБ и охране критически важных объектов.

Накануне мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что количество атак ВСУ по гражданским объектам на территории России увеличилось после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске.

