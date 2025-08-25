Ричмонд
«Хочу сказать одну вещь»: Перешедший на сторону РФ польский наемник обратился к соотечественникам

Бывший наемник Флачек призвал поляков не вступать в ряды ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, который перешел на российскую сторону, обратился к соотечественникам и призвал их не вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Такое заявление прозвучало от Флачека в интервью РИА Новости.

«Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в Иностранный легион. Это плохая идея», — отметил военнослужащий.

Флачек добавил, что вооруженный конфликт — это очень плохо, поскольку ведет к гибели людей. А когда в Польше говорят, что русские плохи и их нужно убивать, это неправда.

По информации агентства, сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданный из экс-военнослужащих ВСУ.

Ранее пленный военнослужащий 143-й отдельной механизированно бригады Сергей Кириленко рассказал, как сотню солдат ВСУ разгромили за несколько часов. В итоге от бригады осталось только 11 человек.

Также сообщалось, что в России содержатся около шести тысяч украинских пленных военных. Они находятся в учреждениях ФСИН, некоторые — с весны 2022 года.