ВСУ несут большие потери на Сумском направлении

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.