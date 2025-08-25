ВСУ несут большие потери на Сумском направлении

«ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.