Украинские военные расстреляли женщину в Красноармейске (украинское название — Покровск) и перерезали горло её сыну. Об этом рассказал РИА Новости житель города Сергей Власов. В публикации сказано что ВСУ совершили это преступление ради автомобиля «Мицубиси».
«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — “Мицубиси”», — рассказал Власов агентсву, добавив, что автомобиль позже нашли в реке.
Тем временем СК продолжает собирать доказательства преступлений ВСУ в селе Русское Поречное.
Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников подтвердил, что боевики ВСУ системно убивали мирных жителей в Курской области.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зафиксированные в Дзержинске преступления украинских военных против гражданского населения являются частью системной политики киевского режима.