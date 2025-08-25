ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло её сыну под Красноармейском

«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — “Мицубиси”», — рассказал Власов агентсву, добавив, что автомобиль позже нашли в реке.