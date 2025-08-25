Военнослужащий из Балаганского района погиб в зоне СВО

Юрий Владимирович Рысаев из Балаганского района погиб в зоне СВО. Военнослужащему было 55 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Балаганского района, Юрий Владимирович родился 3 октября 1969 года в селе Бирит. Его жизнь прошла в Уссурийске, несколько лет назад он приехал в деревню Ташлыково Балаганского района к сестре и остался здесь навсегда.
1 января мужчина подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО. Боец пал 12 июня 2025 года при выполнении боевой задачи.
«Юрий Владимирович был человеком сильной воли и доброго сердца. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. На службе он был надежным товарищем и смелым воином, готовым до конца выполнить свой долг», — говорится в сообщении.