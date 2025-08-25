Военнослужащий из Балаганского района погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Балаганского района, Юрий Владимирович родился 3 октября 1969 года в селе Бирит. Его жизнь прошла в Уссурийске, несколько лет назад он приехал в деревню Ташлыково Балаганского района к сестре и остался здесь навсегда.