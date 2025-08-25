«Они изменили расклад на поле боя». Как «Рубикон» кошмарит ВСУ

При создании подразделения был учтен опыт боевых действий. Учитывался в том числе и опыт противника, например, во время курской операции ВСУ, когда врагу удалось сконцентрировано применить дроны и РЭБ для прорыва обороны. Однако идти по украинскому пути российская армия не стала. Ведь у ВСУ фактически нет единого системного похода к беспилотникам. Нашей армии было важно накапливать весь опыт боевых действий, анализировать его, разрабатывать эффективную тактику ведения беспилотного боя, а затем масштабировать его на весь фронт. Так появился «Рубикон».