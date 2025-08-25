«Они изменили расклад на поле боя». Как «Рубикон» кошмарит ВСУ

В обстановке полной секретности
Подразделение было создано указом министра обороны России Андрея Белоусова. Его численность, состав, даже командование засекречены, но «Рубикон» регулярно появляется в сводках Минобороны.
При создании подразделения был учтен опыт боевых действий. Учитывался в том числе и опыт противника, например, во время курской операции ВСУ, когда врагу удалось сконцентрировано применить дроны и РЭБ для прорыва обороны. Однако идти по украинскому пути российская армия не стала. Ведь у ВСУ фактически нет единого системного похода к беспилотникам. Нашей армии было важно накапливать весь опыт боевых действий, анализировать его, разрабатывать эффективную тактику ведения беспилотного боя, а затем масштабировать его на весь фронт. Так появился «Рубикон».
Уничтожают все живое
Главным направлением деятельности нового подразделения стало противодействие украинским дронам. Причем речь идет не только об уничтожении самих дронов, но и об охоте за украинскими операторами дронов. На стороне врага признают: после появления «Рубикона» потери среди украинских дроноводов кратно возросли. А баланс на поле боя сместился в сторону РФ.
«Можно иметь хоть миллиард дронов, но… без операторов дроны не имеют смысла. А операторов нам всё больше выбивают», — написала одна из украинских блогеров, жалуясь на работу «Рубикона».
На практике это выглядит так
Российские подразделения на земле разворачивают радиолокационную сеть, которая настраивается на все возможные частоты. Когда они фиксируют включение украинских дронов на старте, к месту сигнала сразу отправляется дежурный дрон. «Иногда “бабам-ягам” даже не дают взлететь, сбивают FPV-шкой на взлётной площадке ещё до старта», — жалуется противник. Охотятся и за операторами — они приоритетная цель.
Сила и в количестве, и в качестве
«Рубикон» вводит в бой большое количество новых типов беспилотников. Это FPV с тепловизорами, Х-образные барражирующие боеприпасы, «крылья» в режиме радиомолчания на маяках, оптическая навигация. Все они взаимодействуют друг с другом и передают друг другу информацию.
Т.е. это не отдельные экипажи, а целая структура, где разведка, радиоэлектронные средства и боевые расчёты действуют в едином алгоритме. «Это очень эффективно. Это система. А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина», — жалуется один из всушников.
Именно такая слаженная работа сейчас и меняет ситуацию на поле боя в пользу России.
И что с этим делать, на Украине пока не понимают.