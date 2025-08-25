Из украинского плена освободили четырех бойцов из Прикамья

«Это ребята из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа», — написал Сапко на своей странице в соцсетях.
По его словам, он уже связался с родственниками прикамских солдат и рассказал им про освобождение военнопленных. Из освобожденных жителей Пермского края трое военнослужащих участвовали в СВО по контракту, а один был мобилизован.
«Истории у всех разные. По одному из военнослужащих ко мне обращались сестра, гражданская супруга и глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. Родственникам приходило видео с требованием выкупа, но они не сдались», — отметил омбудсмен.
В другом сообщении мать солдата сообщила, что у ее сына было слабое здоровье. Находясь в плену, он смог несколько раз сообщить о себе. Последнее известие пришло в сентябре прошлого года. Ей даже прислали письмо, где за свободу юноши требовали, чтобы она стала террористкой. Она отвергла это предложение и дождалась его возвращения.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце июня из украинского плена освободили жителя Куеды. О возвращении на родину жителя Куеды. Он служил по контракту с ноября 2023 года, а в декабре того же года пропал без вести.