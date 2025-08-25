Из украинского плена освободили четырех бойцов из Прикамья

В другом сообщении мать солдата сообщила, что у ее сына было слабое здоровье. Находясь в плену, он смог несколько раз сообщить о себе. Последнее известие пришло в сентябре прошлого года. Ей даже прислали письмо, где за свободу юноши требовали, чтобы она стала террористкой. Она отвергла это предложение и дождалась его возвращения.