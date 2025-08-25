Военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел своих сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Степа.