Военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел своих сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Степа.
«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — приводит ТАСС слова замкомандира.
По его словам, в основном тела погибших военных украинской армии массово сбрасывали в окопы и отступали.
Напомним, в минувшую среду, 20 августа, в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Восток» ВС России.
Кроме того, российские военные группировки «Центр» освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР): Сухецкое и Панковка.