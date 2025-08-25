Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска наткнулись на сотни оставленных ВСУ тел

Замкомандира Степа сообщил о сотнях брошенных в Новогеоргиевке тел военных ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел своих сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Степа.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — приводит ТАСС слова замкомандира.

По его словам, в основном тела погибших военных украинской армии массово сбрасывали в окопы и отступали.

Напомним, в минувшую среду, 20 августа, в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Восток» ВС России.

Кроме того, российские военные группировки «Центр» освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР): Сухецкое и Панковка.