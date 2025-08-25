Из Башкирии в зону СВО доставили 158-й гуманитарный конвой

По поручению Главы республики Радия Хабирова в зону специальной военной операции доставили 158-й гуманитарный конвой с адресной помощью для военнослужащих из республики.
В состав груза входят 3 бронированных «Урала», оборудованных системой радиоэлектронной борьбы. Также в гумконвое — 200 FPV-дронов, аккумуляторы, системы связи, 20 тонн питьевой бутилированной воды.
Как рассказал военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, груз предназначен для бойцов полка «Башкортостан» и батальона имени Минигали Шаймуратова.
«История гуманитарных конвоев за время проведения спецоперации претерпела много изменений. Сегодня с бойцами-земляками налажено эффективное взаимодействие и обратная связь. В республике назначены кураторы, которые следят за нашими именными батальонами, подразделениями, состоящими из мобилизованных из нашего региона. Бойцы полка “Башкортостан” в этот раз попросили привести автомобили “Урал”, они давно показали свою эффективность на передовой. Также по заявкам для бойцов собраны стройматериалы, посылки с продуктами и вещами», — отметил Михаил Блажевич.
Довезти ценный груз поручают только опытным водителям. Фикрет Рефатов и Вадим Мифтахов уже многократно доставляли гуманитарные конвои в зону СВО. Перед отправкой советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов традиционно провел для них инструктаж.
«Помочь своим — дело святое, бояться нечего. Главное, не спеша, организованно доставить гуманитарную помощь. Здесь все водители уже неоднократно ездили в зону СВО с гумконвоем», — говорит Фикрет Рифатов.
Добавим, в эти же дни гуманитарные грузы в зону СВО направлены из Уфы, а также из Хайбуллинского, Ермекеевского, Татышлинского, Аскинского и Белорецкого районов.
