Из Башкирии в зону СВО доставили 158-й гуманитарный конвой

«История гуманитарных конвоев за время проведения спецоперации претерпела много изменений. Сегодня с бойцами-земляками налажено эффективное взаимодействие и обратная связь. В республике назначены кураторы, которые следят за нашими именными батальонами, подразделениями, состоящими из мобилизованных из нашего региона. Бойцы полка “Башкортостан” в этот раз попросили привести автомобили “Урал”, они давно показали свою эффективность на передовой. Также по заявкам для бойцов собраны стройматериалы, посылки с продуктами и вещами», — отметил Михаил Блажевич.