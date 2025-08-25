Расчёты БМ-21 «Град» уничтожили склад ГСМ ВСУ в Запорожской области

Как отметили в ведомстве, в районе села Островского Запорожской области разведчики зафиксировали подвоз топлива.
«По полученным координатам с БПЛА расчёты РСЗО БМ-21 “Град” выполнили огневую задачу, уничтожив склад ГСМ.
В результате удара произошли детонация топлива, серия вторичных взрывов и крупный пожар. Сгорели ёмкости с топливом и автоцистерны, повреждены площадка обслуживания и электропитание узла", — сказали в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан».
