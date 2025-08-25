Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты БМ-21 «Град» уничтожили склад ГСМ ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что расчёты БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили склад ГСМ украинских оккупантов в Запорожской области.

Как отметили в ведомстве, в районе села Островского Запорожской области разведчики зафиксировали подвоз топлива.

«По полученным координатам с БПЛА расчёты РСЗО БМ-21 “Град” выполнили огневую задачу, уничтожив склад ГСМ.

В результате удара произошли детонация топлива, серия вторичных взрывов и крупный пожар. Сгорели ёмкости с топливом и автоцистерны, повреждены площадка обслуживания и электропитание узла", — сказали в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше