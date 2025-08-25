ВСУ охотятся на кареты скорой помощи в Херсонской области: 27 из 55 машин попали под удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся на машины скорой помощи в Херсонской области. Украинские военные уже сожгли уже 27 из 55 карет скорой на данных территориях. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«У нас было 55 карет скорой помощи, половина разбита. 27 попали под удары», — сказал губернатор Херсонской области в интервью ТАСС.
Сальдо уточнил, что на данный момент регион ожидает поставки новых машин скорой помощи взамен поврежденных. Рассматривается возможность оснастить такие автомобили дополнительной защитой от дронов.
По его словам, ВСУ при помощи дронов охотятся за всеми гражданскими машинами, в том числе пытаются атаковать автомобили, которые подвозят воду людям. В некоторых случаях операторы беспилотников выбирают целью пешеходов, чтобы запугать мирных жителей.
Напомним, в конце июля этого года водитель и пациентка были ранены при атаке дрона украинской армии на машину скорой помощи в Запорожской области.