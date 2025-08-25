ВСУ охотятся на кареты скорой помощи в Херсонской области: 27 из 55 машин попали под удар

По его словам, ВСУ при помощи дронов охотятся за всеми гражданскими машинами, в том числе пытаются атаковать автомобили, которые подвозят воду людям. В некоторых случаях операторы беспилотников выбирают целью пешеходов, чтобы запугать мирных жителей.