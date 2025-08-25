Из плена ВСУ вернули домой троих жителей Челябинской области

Об этом рассказала Уполномоченный по правам Человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Известно, что домой вернули троих мужчин — это военные из Челябинска, Еткуля и Еманжелинска. Один из бойцов находился в плену больше полутора лет.
«Жены и мамы ребят, слыша от нас долгожданную весть, не скрывают слез радости, а мы продолжаем ждать новых обменов и верить, что вернутся все наши парни», — написала в своем телеграм-канале Юлия Сударенко.
Омбудсмен также поблагодарила Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, военное ведомство страны и всех, кто помогал состояться обмену пленными.