Бойцы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-мм дивизионная самоходная гаубица «Мста-С».
«В результате артиллерийского удара и детонации хранившихся боеприпасов, объект ВСУ уничтожен», — сказали в министерстве.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше