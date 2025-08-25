Ричмонд
Бойцы Южной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-мм дивизионная самоходная гаубица «Мста-С».

«В результате артиллерийского удара и детонации хранившихся боеприпасов, объект ВСУ уничтожен», — сказали в министерстве.

