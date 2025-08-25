Ричмонд
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане в 08:50 мск отменили режим «Беспилотная опасность», введенного утром 25 августа. Он действовал более двух часов. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

В течение этого времени информация о закрытии аэропортов республики не поступала.

Ранее, 23 августа, подобный режим в Татарстане действовал более 14 часов. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией республики.