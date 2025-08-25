Воронежская область больше шести часов находилась под угрозой атаки БПЛА

Воронежская область больше шести часов находилась под угрозой атаки беспилотников, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Особый режим действовал в регионе с 2:18 до 8:26 понедельника, 25 августа. О сбитых над областью БПЛА не сообщается.
Ночью, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа: семь — над Смоленской областью, шесть — над Брянской, по три — над Орловской областью и Московским регионом, по одному — над Калужской и Тверской.
