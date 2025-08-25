Карту новой Украины в Белом доме оценили: насколько она соответствует действительности

Представленная на переговорах президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского карта Украины не отражает реального положения дел. Такое заявление сделал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, выставленная в Белом доме карта отражает только победы, которые Украина «в ходе своей агрессивной пропаганды старается показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением», а также «для того, чтобы как-то оправдать свои потери».
Ганчев отметил, что попытки наступления украинской армии крайне быстро «погашаются» российскими войсками.
«Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним Белый дом официально опубликовал несколько знаковых фото со встречи Трампа с гостями из Европы и Украины. На одной из них американский лидер стоит у большой карты на подставке, а напротив — глава киевского режима. Сайт KP.RU разбирался, что это за карта.