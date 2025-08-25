ВСУ начали выжигать леса в Херсонской области: зачем они это делают

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбрасывают зажигательные боеприпасы с дронов на леса и сельхозугодия в Херсонской области, чтобы запугать простых мирных жителей, а также навредить им. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать — сбрасывает зажигательные боеприпасы. Сбрасывает зажигательные боеприпасы на поля, на сельхозугодия», — сказал губернатор в интервью ТАСС.
По его словам, более 180 тысяч гектаров леса были высажены после Великой Отечественной войны для восстановления экологии региона после боевых действий.
Напомним, Сальдо также рассказал, что украинские войска охотятся на автомобили скорой помощи в Херсонской области. Военные ВСУ уже сожгли уже 27 из 55 карет скорой на этих территориях. Сейчас власти рассматривают возможность оснащения таких машин дополнительной защитой от дронов.