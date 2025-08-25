Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Группы ВС России заходят на окраины Константиновки в ДНР

Глава ДНР сообщил, что российские войска успешно пресекают попытки атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продвигаются на Константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ уже вошли на окраины Константиновки. Он отметил, что освобождение села Клебан-Бык стало важным шагом для российских сил.

При этом на Красноармейском направлении ситуация остается напряженной. Пушилин рассказал, что бои идут в районах Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино. Несмотря на активное сопротивление противника, российские бойцы удерживают позиции. Особое внимание уделяется Доброполью, где киевский режим направил дополнительные силы, включая националистические подразделения. Однако, по словам Пушилина, российские войска успешно справляются с атаками и контролируют обстановку.

Еще 20 августа стало известно, что российские войска начали бои на южных подступах к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, ВСУ продолжают нести большие потери на данном направлении.