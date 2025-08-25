Российские войска продвигаются на Константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ уже вошли на окраины Константиновки. Он отметил, что освобождение села Клебан-Бык стало важным шагом для российских сил.
При этом на Красноармейском направлении ситуация остается напряженной. Пушилин рассказал, что бои идут в районах Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино. Несмотря на активное сопротивление противника, российские бойцы удерживают позиции. Особое внимание уделяется Доброполью, где киевский режим направил дополнительные силы, включая националистические подразделения. Однако, по словам Пушилина, российские войска успешно справляются с атаками и контролируют обстановку.
Еще 20 августа стало известно, что российские войска начали бои на южных подступах к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, ВСУ продолжают нести большие потери на данном направлении.