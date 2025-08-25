При этом на Красноармейском направлении ситуация остается напряженной. Пушилин рассказал, что бои идут в районах Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино. Несмотря на активное сопротивление противника, российские бойцы удерживают позиции. Особое внимание уделяется Доброполью, где киевский режим направил дополнительные силы, включая националистические подразделения. Однако, по словам Пушилина, российские войска успешно справляются с атаками и контролируют обстановку.