ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин

«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.
Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.