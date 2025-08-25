Ричмонд
ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.

Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.