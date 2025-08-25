Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака дронов на российский порт не повлияла на поставки казахстанской нефти — Минэнерго

Транспортировка сырья ведется в штатном режиме.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана прокомментировала атаку украинских БПЛА на российский порт Усть-Луга.

«По имеющейся информации вчерашняя атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению. Транспортировка осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Накануне РИА Новости сообщили о том, что на терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА.

Нефтепровод «Атырау — Самара» является вторым по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок. Поставка нефти через нефтепровод и далее по системе ПАО «Транснефть» осуществляется до балтийского терминала Усть-Луга и черноморского порта Новороссийск.

Емкости с топливом не затронуты огнем на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил изданию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале «Новатэк», десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше