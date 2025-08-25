Атака дронов на российский порт не повлияла на поставки казахстанской нефти — Минэнерго

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана прокомментировала атаку украинских БПЛА на российский порт Усть-Луга.
«По имеющейся информации вчерашняя атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению. Транспортировка осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.
Накануне РИА Новости сообщили о том, что на терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА.
Нефтепровод «Атырау — Самара» является вторым по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок. Поставка нефти через нефтепровод и далее по системе ПАО «Транснефть» осуществляется до балтийского терминала Усть-Луга и черноморского порта Новороссийск.
Емкости с топливом не затронуты огнем на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил изданию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале «Новатэк», десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга.