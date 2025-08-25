Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форсирование российскими войсками реки Волчья попало на видео

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео с российскими военнослужащими, форсировавшими реку Волчью в Днепропетровской области. Запись появилась в Telegram-канале журналиста.

«Русский флаг над Днепропетровщиной. Бойцы штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — отметил Коц.

Он добавил, что благодаря этому Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Филия. Данное село расположено на расстоянии трех километров от следующей цели российских солдат — населенного пункта Новопавловка. По словам военного корреспондента, в случае его потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности быстро перебрасывать резервы в приграничные районы.

24 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны в ходе наступательных действий взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».