«Русский флаг над Днепропетровщиной. Бойцы штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — отметил Коц.
Он добавил, что благодаря этому Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Филия. Данное село расположено на расстоянии трех километров от следующей цели российских солдат — населенного пункта Новопавловка. По словам военного корреспондента, в случае его потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности быстро перебрасывать резервы в приграничные районы.
24 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны в ходе наступательных действий взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».