Форсирование российскими войсками реки Волчья попало на видео

Он добавил, что благодаря этому Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Филия. Данное село расположено на расстоянии трех километров от следующей цели российских солдат — населенного пункта Новопавловка. По словам военного корреспондента, в случае его потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности быстро перебрасывать резервы в приграничные районы.