ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.