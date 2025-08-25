ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.