ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» до 165 боевиков за сутки

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — отмечает МО РФ.