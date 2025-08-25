ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» до 165 боевиков за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.