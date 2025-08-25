ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.