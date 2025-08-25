ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении.