Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.