Российский танкист рассказал RT, как выживал в 200 м от позиций ВСУ

Танк Дока был подбит, бойцы заняли один из блиндажей противника, но их обнаружили. По ним работала артиллерия и БПЛА, их пытались выкурить штурмовики ВСУ, но они выжили.
Согласно его рассказу, после очередного сброса с дрона блиндаж загорелся. Пришлось переместиться в другой, враг продолжал по ним бить.
«Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами», — вспоминает Док.
По словам танкиста, спустя время противник решил, что в живых никого не осталось, и отошёл.
В серой зоне российские бойцы искали способы добраться до своих, но все пути отхода были перекрыты огневыми точками противника, оставалось только ждать российских военных.
