Российский танкист рассказал RT, как выживал в 200 м от позиций ВСУ

Танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» рассказал спецкору RT Александру Пискунову, как продержался в серой зоне до подхода российских штурмовых групп.

Танк Дока был подбит, бойцы заняли один из блиндажей противника, но их обнаружили. По ним работала артиллерия и БПЛА, их пытались выкурить штурмовики ВСУ, но они выжили.

Согласно его рассказу, после очередного сброса с дрона блиндаж загорелся. Пришлось переместиться в другой, враг продолжал по ним бить.

«Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами», — вспоминает Док.

По словам танкиста, спустя время противник решил, что в живых никого не осталось, и отошёл.

В серой зоне российские бойцы искали способы добраться до своих, но все пути отхода были перекрыты огневыми точками противника, оставалось только ждать российских военных.

Подробнее — в видеосюжете.

Ранее механик-водитель 39-й мотострелковой бригады с позывным Кореец рассказал, как под огнём ВСУ доставлял штурмовиков на опорник в ДНР.

