ВС РФ взяли под контроль село в ДНР
Бойцы группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Запорожское Днепропетровской области.
«Север» подвинулся в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении «Север» за сутки атаковал две бригады в районах трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская, Андреевка Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
ВС РФ ликвидировали за сутки: до 175 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» продавила оборону противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: порядка 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха ДНР.
Потери ВСУ за сутки: свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.
«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 151 БПЛА самолетного типа.