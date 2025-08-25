Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 25 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль село в ДНР

Бойцы группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Запорожское Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» подвинулся в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении «Север» за сутки атаковал две бригады в районах трех населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская, Андреевка Харьковской области и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

ВС РФ ликвидировали за сутки: до 175 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» продавила оборону противника

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха ДНР.

Потери ВСУ за сутки: свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.

«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 151 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше