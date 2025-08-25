Украинец снял превращенный в груду металлолома «Град» ВСУ

В Telegram-канале Dambiev размещено видео, сделанное одним из вэсэушников. Судя по всему, расчет готовился к открытию огня, в этот момент их и накрыло: средство поражения попало прямо в пакет с направляющими, где находились боеприпасы.
В результате произошел мощный взрыв, превративший РСЗО в груду металлолома. Покореженные фрагменты разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Ударная волна практически полностью снесла кабину. Сообщается о гибели боевиков.
Всего с начала специальной военной операции противник потерял около семи десятков различных 122-мм реактивных установок.