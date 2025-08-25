В зоне СВО погибли отец и сын Черемных из Пермского края

Аркадий Черемных родился в поселке Кукетский 14 июля 1974 года. После окончания местной школы продолжил образование в Зюкайском училище, где получил профессии электросварщика и тракториста. С ноября 1992 года проходил срочную службу в армии. Вернулся домой, работал в совхозе-техникуме «Уралец», ООО «СБ-Сервис» из Перми.