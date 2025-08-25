Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погибли отец и сын Черемных из Пермского края

Аркадий Черемных погиб с разницей в год со своим приемным сыном Сергеем.

Источник: администрация Верещагинского муниципального округа Пермского края

Верещагинский округ постигла горечь утраты. В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб гвардии рядовой Черемных Аркадий Петрович. С супругой Жанной Ивановной он воспитывал двух сыновей Артема и Вадима, дочь Марию, а также пятерых приемных детей — Илью, Татьяну, Ксению, Данилу и Сергея.

Аркадий Черемных родился в поселке Кукетский 14 июля 1974 года. После окончания местной школы продолжил образование в Зюкайском училище, где получил профессии электросварщика и тракториста. С ноября 1992 года проходил срочную службу в армии. Вернулся домой, работал в совхозе-техникуме «Уралец», ООО «СБ-Сервис» из Перми.

Аркадий Петрович в зоне СВО проходил службу оператором отделения ПТУР взвода огневой поддержки мотострелкового батальона. Погиб, 21 июня 2025 года. Сын Сергей также погиб при исполнении воинского долга годом ранее, 8 июня 2024 года.

Прощание с Аркадием Петровичем состоялось в родном поселке 25 августа. Администрация Верещагинского муниципального округа выражает искренние соболезнования супруге всем сыновьям, дочерям, родным и близким нашего геройски погибшего земляка.