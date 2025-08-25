Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области.
«Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника ещё одного опорного узла обороны», — говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ добавили, что в ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов.