Минобороны рассказало о значении освобожденного Запорожского

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области.

«Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника ещё одного опорного узла обороны», — говорится в сообщении.

В министерстве обороны РФ добавили, что в ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов.