Эксперт заявил о разгроме ВСУ у якобы взятой под контроль Новомихайловки

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил в своем Telegram-канале, что попытка украинских войск прорвать российскую оборону в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) закончилась для них «катастрофой».

По его словам, поле боя после неудачной атаки превратилось в «пылающий ад». Таким образом он ответил на заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о якобы захвате населенного пункта.

Рожин уточнил, что подразделения ВСУ лишились танка Т-72, двух бронетранспортеров (БТР) М113, четырех боевых бронированных машин (ББМ), квадроцикла и около двадцати военнослужащих.

Эксперт подчеркнул, что все утверждения украинского руководства о «контроле» над поселком оказались ложью, попыткой скрыть поражение и удержать моральный дух.

«На деле же Новомихайловка надежно удерживается бойцами 20-й армии группировки “Запад”, чья стойкость и профессионализм разбивают все атаки врага», — написал Рожин.

Незадолго до этого агентство ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщало, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.