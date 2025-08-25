В своём репортаже военкор RT Влад Андрица лично забрался на броню машины, которая по-прежнему ездит под флагами России и США, и заснял видео с проездом на БТР.
«Как мы можем убедиться, чтобы управлять техникой, нашим ребятам здесь не нужно применение искусственного интеллекта. Если кто-то в этом по-прежнему сомневается, наши бойцы из 70-го полка ждут всех к себе в гости», — говорит журналист.
Андрица напомнил, что видео распространилось в украинских и других зарубежных СМИ, а кто-то даже начал говорить, что «машина уничтожена, экипаж погиб».
«Это просто вброс был от хохлов. Машина целая. Экипаж целый. Не дождутся!» — сказал боец с позывным Скутер.
Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка передали военкору RT кадры затрофеенного американского БТР М113. Видео вызвало резонанс в сети и СМИ.
Французский канал TF1 обвинил RT, что ролик якобы является ИИ-фейком. RT после этого опубликовал другие кадры с этой же бронемашиной на фронте.
На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом: «Вау».
В свою очередь, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это «максимальная наглость».