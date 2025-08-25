Москва
+15°
переменная облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж трофейного БТР ответил на обвинения в том, что ролик с М113 «создан ИИ»

Экипаж трофейного БТР М113 американского производства, который мчался в зоне СВО под флагами России и США, ответил на утверждения западных журналистов о том, что видео с бронетранспортёром — это якобы фейк, созданный при помощи искусственного интеллекта. Бойцы признались, что удивлены эффектом, который резонансный ролик произвёл в сети.

В своём репортаже военкор RT Влад Андрица лично забрался на броню машины, которая по-прежнему ездит под флагами России и США, и заснял видео с проездом на БТР.

«Как мы можем убедиться, чтобы управлять техникой, нашим ребятам здесь не нужно применение искусственного интеллекта. Если кто-то в этом по-прежнему сомневается, наши бойцы из 70-го полка ждут всех к себе в гости», — говорит журналист.

Андрица напомнил, что видео распространилось в украинских и других зарубежных СМИ, а кто-то даже начал говорить, что «машина уничтожена, экипаж погиб».

«Это просто вброс был от хохлов. Машина целая. Экипаж целый. Не дождутся!» — сказал боец с позывным Скутер.

Ранее российские танкисты из 70-го мотострелкового полка передали военкору RT кадры затрофеенного американского БТР М113. Видео вызвало резонанс в сети и СМИ.

Французский канал TF1 обвинил RT, что ролик якобы является ИИ-фейком. RT после этого опубликовал другие кадры с этой же бронемашиной на фронте.

На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом: «Вау».

В свою очередь, глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это «максимальная наглость».