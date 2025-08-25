Двоих военнослужащих из Самарской области освободили из украинского плена

По данным Минобороны России, сейчас военнослужащие, освобожденные из плена, находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем бойцов переправят в Россию, где они продолжат лечение и реабилитацию.