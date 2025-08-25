Ричмонд
Двоих военнослужащих из Самарской области освободили из украинского плена

Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.

Источник: Минобороны РФ

В воскресенье, 24 августа 2025 года, из украинского плена освободили 146 российских военнослужащих. Двое из них — уроженцы Самарской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в 63-м регионе Елена Лапушкина.

«Двое наших земляков, чьи родственники обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области, освобождены из украинского плена. Сотрудники аппарата уже связываются с семьями, чтобы сообщить им добрые вести», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, сейчас военнослужащие, освобожденные из плена, находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем бойцов переправят в Россию, где они продолжат лечение и реабилитацию.